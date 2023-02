È arrivato il grande freddo: record a Dolina Campoluzzo sceso a -33 gradi. A Piana Marcesina e Marmolada -20 e ad Asiago -11

Come annunciato il freddo è arrivato. Ecco le località che sono precipitate sotto lo zero. Il record del freddo va a Dolina Campoluzzo (Vicenza) che questa mattina si è svegliata con -33 gradi centigradi: qui il punto in cui viene misurata la temperatura si trova sul fondo di una conca, in una sperduta zona di montagna. E sempre nel Vicentino è finita a -20,9 anche Piana di Marcesina, stesse temperature pure in Marmolada dove questa mattina, 7 febbraio, all'arrivo della funivia si sono registrati -20.5 gradi.

Ecco le temperature gelate rilevate da Arpav

Nel Bellunese Boscoverde di Rocca Pietore è andato a -14.7 °C, Cernadoi a -13.8 °C, mentre Santo Stefano di Cadore ha registrato -10.9 °C, Santa Giustina Bellunese e andata a -7.2 °C, la Val Visdende a -16.3 °C, Passo Cimabanche a -19.8 °C e Passo Pordoi a -14.6°C. Ad Asiago (Vicenza) il termometro si è fermato a -11.3 °C e a Ponte di Piave (Treviso) a -6.3 °C.