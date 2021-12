Freddo nelle aule degli istituti trevigiani, dalla Provincia: «Temperature a norma»

TREVISO - Freddo nelle classi, studenti seduti con giacche e maglioni pesanti. Dalla Provincia arrivano le verifiche: «Non ci è arrivata nessuna richiesta di intervento, la temperatura è a norma». Le scuole dove sono state lamentate dagli studenti basse temperature nel trevigiano sono l'istituto Giorgi Fermi di Treviso e il Munari di Vittorio Veneto. Già nei giorni scorsi, pare che gli studenti si siano addirittura rifiutati di fare lezione proprio a causa delle aule troppo fredde.

Per la Rete degli Studenti Medi del Veneto, quello delle aule fredde è un problema che si presenta ogni anno in numerose scuole della Regione e, non solo nelle due trevigiane dove si sono tenute le proteste.

Ad intervenire in merito è la Provincia che sottolinea come ad oggi, non ci sia arrivata nessuna richiesta di intervento attraverso il portale delle segnalazioni di manutenzione del Global Service Manutentivo della Provincia, dove gli istituto sono tenuti a far presente eventuali problematiche. Le segnalazioni arrivano poi, in tempo reale al momento dell'inoltro, agli sportelli che coordinano gli interventi di risoluzione.

«Abbiamo in ogni caso, disposto un rilievo delle temperature chiedendo al Global Service di intervenire tempestivamente. I tecnici hanno rilevato che le temperature erano tutte a norma di legge - spiegano dalla Provincia - Entrambi gli Istituti hanno comunicato di non aver mai ricevuto segnalazioni o lamentele da parte di studenti o docenti. Invitiamo sempre le scuole a comunicare tempestivamente ogni anomalia al Global Service, sistema che consente di operare in tempo reale».