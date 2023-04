ISTRANA (TREVISO) - A Istrana tutti con il naso all’insù per le frecce tricolori. Un’esercitazione per i piloti, un vero e proprio spettacolo per gli amanti dell’Aeronautica che per 30 minuti sono stati con il fiato sospeso e il batticuore guardando le acrobazie delle frecce tricolori oggi, 19 aprile. Come ormai da tradizione annuale, le frecce si sono “esercitate” nei cieli trevigiani con il fumo bianco. Un’esercitazione che quest’anno nel centesimo anniversario dell’Aeronautica militare assume un significato ancora più particolare. Con il naso all’insù sono state centinaia di persone in platee arrangiate in mezzo ai campi di Istrana. Uno spettacolo che ha messo d’accordo ancora una volta grandi e piccini. (video di Lucia Russo)