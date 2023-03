Morto l'imprenditore Franco Vaccari, un big della calzatura sportiva. Nel '99 l'operazione Lotto

MONTEBELLUNA - È morto questa mattina, all'età di 83 anni, l'imprenditore trevigiano dello Sportsystem Franco Vaccari. Il nome è conosciuto nel mondo della calzatura sportiva in particolare per aver preso parte, nel 1999, con Andrea Tomat, Adriano Sartor e Giancarlo Zanatta, all'acquisizione di Lotto, allora per 60 miliardi di lire, prevalendo di poco sulla cordata concorrente formata da Diadora e Invicta. Il funerale è fissato martedì prossimo, 14 marzo 2023, a Montebelluna.

Andrea Tomat (Lotto)

«Siamo tutti profondamente addolorati per l’improvvisa scomparsa di Franco Vaccari, imprenditore appassionato e visionario che ha contribuito in modo straordinario all’affermazione del territorio e del distretto dello Sportsystem nel mondo - dice Andrea Tomat, Presidente del gruppo Lotto-Stonefly - Un grave lutto che giunge a pochi mesi dalla perdita del fratello Giovanni Battista, con il quale aveva lavorato fianco a fianco alla costruzione del mito dello scarpone da sci made in Montebelluna. Un percorso che è poi continuato in tanti altri progetti imprenditoriali, tra cui Lotto. Una passione ed un impegno che lo hanno visto partecipe in prima persona anche ad iniziative pubbliche rilevanti come il Museo dello Scarpone e della Calzatura Sportiva. Rivolgo infine un pensiero alla famiglia, a cui vanno le mie più sentite condoglianze».

Giancarlo Zanatta (Tecnica Group)

«Oggi se ne va un punto di riferimento per l’imprenditoria veneta, un uomo che con impegno e visione ha contribuito a costruire un distretto d’eccellenza a livello mondiale come quello dello Sportsystem. Oggi, però, piango - con tutti i nostri dipendenti - soprattutto un amico, un socio il cui supporto è stato fondamentale nel percorso di crescita della nostra azienda. Mi stringo, insieme alla mia famiglia, a Anna Maria, Valentina e Giacomo in questo giorno di dolore» commenta Giancarlo Zanatta, Presidente onorario e fondatore di Tecnica Group.