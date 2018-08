Franco tradito dalla passione per i funghi: scivola, batte la testa e muore

di Fulvio Fioretti

SANTA LUCIA DI PIAVE - Un altro decesso tra i boschi del Cadore. Ancora una volta per la passione di andare a funghi. La vittima è, 70 anni, di. Il corpo dell'uomo è stato trovato ieri, verso le 13, da un altro cercatore di funghi che si trovava nella zona di Tranzaghe in comune di, al confine con Calalzo dove Brunello era arrivato a bordo della sua auto.Non si sa l'esatta dinamica dell'accaduto, in quanto il trevigiano era solo, ma è parsa subito chiara la possibilità di un caduta terminata contro una pianta dove ha battuto violentemente il capo. Il trauma cranico sarebbe la causa del decesso stabilita dal referto medico.