Imprenditrice ed ex sciatrice vinta dalla Sla: «Vulcano di entusiasmo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO Era una donna piena di vita e di entusiasmo, che amava lo sport e che non stava mai ferma, grazie a un'anima e a un cervello vivaci, ma la Sla, una malattia terribile che ti toglie tutto, se l'è portata via. E ora ai familiari e agli amici non resta che ricordare con amore Francesca Assirelli, 63 anni, originaria di Venezia Lido, ma poi vissuta a Cortina d'Ampezzo e infine, dopo il matrimonio, trasferitasi a Treviso. Cresciuta a Cortina, dove il papà Alberto Faceva l'avvocato con l'aiuto di mamma...