PONZANO - La casa del futuro abita qui: a Ponzano il primo condominio nella provincia di Treviso di energia interamente autoprodotta. Il secondo caso in Veneto. Il residence Cicogna è un complesso di cinque appartamenti in cui l'energia viene autoprodotta grazie agli impianti solare termico e fotovoltaico alimentati da batterie green, distribuita in base alle abitudini dei condomini (studiate da un'intelligenza artificiale) e scambiata tra...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati