VITTORIO VENETO - «Un premio inaspettato: fatico ancora a crederci». Cristiano Vendramin, avvocato 39enne di Vittorio Veneto, è il fotografo naturalista dell'anno, vincitore del premio Wildlife photographer of the year people's choice award indetto dal Museo di Storia Naturale di Londra. La sua foto - Lago di ghiaccio scattata nell'inverno 2019 in un particolare angolo del lago di Santa Croce è stata votata, e premiata, da 31.800 persone. A dicembre era arrivata in finale insieme ad altre 24 foto selezionate fra 100 scatti e, prima ancora, tra 5mila arrivati da tutto il mondo.

LA DEDICA

«Il merito è di tutte le persone che hanno voluto dedicarmi il loro voto - dice - Un premio che dedico a Bruno De Lorenzo, un amico fotografo mancato nel 2018 e che ben conosceva quella zona. Ci eravamo andati anche insieme e lui dunque ha contribuito a questa vittoria» sottolinea Vendramin. Lago di ghiaccio era l'unico scatto giunto in finale che ritraeva un paesaggio, le altre 24 foto avevano per soggetto degli animali. «Non pensavo di vincere per il livello delle altre foto ammette il 39enne - sia perché le foto di animali sono più empatiche di quelle di paesaggio, sia perché io fotografo per hobby, mentre la gran parte degli finalisti sono professionisti».

L'immagine toccante di Cristiano simboleggia l'impatto positivo che la natura può avere sul nostro benessere e sulla nostra vita ha commentato Douglas Gurr, direttore del museo londinese - Spero che coloro che guardano questo paesaggio congelato ricordino l'importanza di connettersi al mondo naturale e i passi che tutti dobbiamo compiere per proteggerlo. Lago di ghiaccio sarà ora esposta nel museo londinese all'interno della sezione dedicata al premio e in altre mostre in giro per il mondo, Milano inclusa. «Spero che la mia fotografia incoraggi le persone a capire che la bellezza della natura si trova ovunque intorno a noi e che possiamo essere piacevolmente sorpresi dai tanti paesaggi così vicini a casa - dice Vendramin - Questo premio è anche una bella dose di visibilità per il territorio dell'Alpago».

LE REAZIONI

In tanti si sono congratulati con Vendramin, tra loro anche l'assessore alla cultura Antonella Uliana: «Uno scatto davvero incredibile. Straordinariamente bello. Un vittoriese che ci rende orgogliosi! Congratulazioni a Cristiano e grazie per la bella soddisfazione che anche a noi ha regalato diffondendo questa affascinante immagine del nostro territorio nel mondo».