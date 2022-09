TREVISO - L'indagine è stata avviata dalla polizia postale di Venezia che, in rete, ha trovato traccia di un giro di pedofili con il vizietto di scaricare immagini spinte che ritraggono bambine e bambini in atteggiamenti intimi con adulti. Nella trappola tesa dalla Polposta è caduto un 60enne residente in un Comune dell'hinterlad trevigiano che aveva scaricato da internet, nel proprio computer, una serie di fotografie di chiara matrice pedopornografica. Il periodo è quello risalente al primo lockdown, cioè a metà del 2020, quando si viveva reclusi in casa. E, probabilmente, il 60enne finito a processo con l'accusa di detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori aveva pensato di ingannare il tempo con foto osè di bambine. I poliziotti hanno trovato, all'interno del disco fisso del computer dell'uomo, decine di immagini che avevano come soggetti minori in pose inequivocabili. È scattata la denuncia. Poi, l'inchiesta. E ieri si è tenuta la prima udienza del processo in Tribunale a Treviso, L'uomo, difeso dall'avvocato Marin, in considerazione del fatto che è risultato essere incensurato, davanti al giudice Alberto Fraccalvieri ha chiesto la messa alla prova per ottenere le misure alternative alla pena. Il giudice, con l'assenso del pubblico ministero, ha deciso di ammettere l'imputato alle misure alternative in considerazione del fatto che il materiale incriminato rinvenuto non era in quantità considerevole. Si tratta di reati particolarmente delicati in quanto coinvolgono minori, ma nel caso di ieri il 60enne scaricava materiale pedopornografico senza immetterlo nel circuito del web e, soprattutto, senza rivenderlo lucrandoci sopra. Il procedimento è stato rinviato a marzo del prossimo anno per la definizione del programma e la definitiva accettazione dello stesso da parte della Corte.