Fornaio intossicato dal monossido mentre fa il pane alla ditta Ottavian

di Fulvio Fioretti

VITTORIO VENETO -ieri notte da unper ladel reparto panificio-pasticceria della, in via Mattei. Un giovaneche aveva appena preso servizio è rimasto, e trasportato nella, dove ha trascorso buona parte di giovedì notte e tutta la mattinata di ieri. Solo nel pomeriggio, con i valori ristabiliti, è stato dimesso, con due giorni di prognosi.Hanno lavorato per ore ieri i vigili del fuoco nella ditta di ristorazione della zona industriale vittoriese per riuscire a scoprire la causa di una fuga dele, che pare sia stata momentanea, cioè nel momento dell'accensione di uno dei quattro forni presenti nel reparto panificio e pasticceria della Ristorazione. Il giovane, D.P., di 27 anni, aveva iniziato il turno di lavoro alle 2 della notte di giovedì, insieme ad un paio di altri dipendenti del reparto. Dopo aver preparato gli impasti (per una decina di quintali di pane), e acceso i forni, verso le 2.30 però ha iniziato a sentirsi male, allarmando i colleghi che hanno chiamato il Suem 118...