FONTE – Ladri scatenati in via Castellana a Onè, frazione di Fonte nella tarda serata di martedì. Una banda ben organizzata ha battuto a tappeto le abitazione di quella strada, intorno alle 23. Identico il metodo per introdursi all’interno. I malviventi hanno forzato la porta d’ingresso e, una volta penetrati, hanno rovistato dappertutto e in fretta. Prendendo denaro e oggetti d’oro che hanno trovato dopo una prima, sommaria, ispezione. Poi, sono usciti per continuare nell’abitazione di fianco. Nella terza casa, invece, hanno tentato il furto, senza riuscirci e se ne sono dovuti andare a mani vuote.

Il fatto

Ad essere presa di mira per prima è stata la casa di una persona anziana. I ladri sono entrati tra le 22 e le 23. Hanno agito indisturbati, evitando la camera da letto dove l’anziana stava dormendo. O, almeno, così credevano. Invece la proprietaria di casa si è allarmata per i rumori che ha sentito ed è scesa a vedere cosa stesse succedendo. I ladri, nel frattempo, sono scappati. «Quanta paura» ha raccontato alla figlia, che ha avvertito immediatamente dell’accaduto. Poi, madre e figlia hanno chiamato i carabinieri. I ladri, nel frattempo, erano stati anche in una casa vicina e avevano tentato di entrare in una terza. Sono scappati con denaro contante e qualche monile d’oro che hanno trovato nei cassetti, tralasciando qualsiasi altra cosa. Sembra una banda organizzata, perchè ha usato lo stessa sistema per entrare nelle abitazioni, ha agito in fretta, muovendosi da professionista all’interno. L’imprevisto di agire con una persona in casa non li ha spaventati più di tanto perchè hanno continuato nelle razzie, incuranti del fatto che il residente avrebbe potuto chiamare le forze dell’ordine, come poi ha realmente fatto. I residenti hanno presentato denuncia già nella giornata di ieri ai carabinieri che hanno avviato indagini. Al setaccio le telecamere di videosorveglianza per cercare di dare un nome e un volto ai malviventi.