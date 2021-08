Tremendo schianto con l'auto contro Tir: morto ragazzo di 26 anni

FONTE - Tragico schianto stamattina alle 6.45 a Onè di Fonte: a perdere la vita un ventiseienne Federico Brion, di Riese Pio X, alla guida di una Fiat 500: percorrendo via Castellana all’altezza di una curva ha invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva un camion. Il frontale è stato inevitabile e l’impatto talmente violento che l’auto si è cappottata su se stessa. Sul posto i Vigili del fuoco di Castelfranco, i Carabinieri e il Suem 118. E' intervenuto anche l’elicottero dell’ospedale ca Foncello di Treviso. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il giovane, ma nonostante il tempestivo soccorso dei sanitari, per il ragazzo non c’era più nulla da fare.

+++ notizia in aggiornamento +++