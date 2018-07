di Gabriele Zanchin

Unprecipita dal terrazzo di casa sul sottostante giardino: è in prognosi riservata all’ospedale di Treviso. L’incidente è successo giovedì sera intorno alle 19 in un appartamento abitato da cittadini ghanesi in centro a. Il piccolo è stato immediatamente portato all’ospedale di Montebelluna prima e poi al Ca’ Foncello di Treviso. Sul posto anche i carabinieri di Fonte che stanno conducendo gli accertamenti su quello che pare essere un incidente domestico.