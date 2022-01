Fondi Pnrr, a Treviso in arrivo 19,5 milioni. Conte: «Vittoria di tutta la comunità»

TREVISO - «Quanto ottenuto da Roma tramite i nuovi fondi del Pnrr è una vittoria di tutta la comunità trevigiana». Lo dice il sindaco di Treviso Mario Conte, nonché Presidente di Anci Veneto, che si ritiene soddisfatto degli oltre 900 milioni di euro che presto entreranno nelle casse dei Comuni veneti, di cui 19,5 a Ca’ Sugana. «Con i fondi ottenuti andremo a rigenerare un buco nero come l’ex Caserma Salsa avendo, nei mesi scorsi, completato il passaggio dal Demanio all’Amministrazione Comunale – continua il primo cittadino - L’obiettivo è quello di creare degli spazi sportivi e culturali per i giovani, facendo tornare a vivere un’area ormai chiusa da troppo tempo».

Un altro progetto su cui poi investirà il Comune è quello della riqualificazione della Biblioteca Comunale, che si inserisce nell’obiettivo della futura “Treviso Città Universitaria”. E ancora, parte dei fondi verrà convogliata sia sulla rigenerazione delle storiche mura cittadine, per renderle accessibili a tutti, che sull’ex macello che diventerà un centro di supporto per le persone in difficoltà. «Con questi progetti vogliamo dare risposta ai giovani, agli studenti, alle persone che cercano lavoro e a chi è in difficoltà. Si tratta quindi di una grande opportunità per rilanciare il nostro territorio» conclude il sindaco.