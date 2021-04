TREVISO - «Rimetto, come doveroso, al sindaco ogni decisione in merito». Claudio Bertorelli oggi vedrà il sindaco Mario Conte. Ma già, telefonicamente, c'è stato un contatto tra i due nel quale il presidente nel mirino si è detto disposto a fare un passo indietro. «Ho scritto una nota di inquadramento culturale sul mandato statutario condivisa con i membri del Cda. E, come doveroso, ho anche restituito al sindaco ogni decisione in merito,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati