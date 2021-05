Ragazza di 19 anni va a passeggiare e si perde lungo il sentiero

FOLLINA - Una ragazza di 19 anni di Quarto d'Altino, partita da Follina per una passeggiata, ha perso l'orientamento lungo il sentiero che porta a Praderadego. E' intervenuto il Soccorso alpino delle Prealpi trevigiane: risaliti alle coordinate del punto dove si trovava - non distante dell'abitato di Valmareno - i soccorritori l'hanno contattata al telefono, rassicurandola perché era agitata e raccomandandole di non spostarsi. Poco dopo una squadra la ha raggiunta con il fuoristrada e la ha riaccompagnata a Follina.