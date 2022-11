Incidente oggi a Follina. Auto si schianta contro il muro di una casa: almeno tre feriti, alcuni molto gravi

FOLLINA (TREVISO) - Grave incidente oggi, domenica 27 novembre, intorno alle 11.20 a Follina, in via Bernardi. Un'auto si è schiantata contro il muro di una casa, ci sarebbero almeno tre feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Una delle persone coinvolte nell'incidente, rimasta incastrata nell'abitacolo, è stata estratta dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute ambulanze, automedica e l'elisoccorso. Oltre a una pattuglia dei carabinieri peri rilievi.