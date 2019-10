© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLLINA (TREVISO) - Perde l'equilibrio e cade dalla scala: gravissimo un 55enne. L'incidente si è verificato oggi, domenica 27 ottobre, intonrno alle 17.15 in località Guarda a Follina, in via della Croce. L'artigiano 55enne, mentre raccoglieva la frutta dall'albero, ha perso l'equilibrio cadendo dalla scala. L'uomo ha accusato una grave otorragia ed è stato trasportato in elisoccorso in ospedale, si trova in pericolo di vita.