TREVISO - «Fate i tamponi per il coronavirus». Francesco Benazzi lancia un appello a tutti i trevigiani per contrastare la diffusione della variante Delta. «Le persone che hanno appuntamenti, come partite con società sportive, sagre, teatro, matrimoni, partenze per viaggi e così via possono sottoporsi al test gratuitamente nei nostri Covid Point – spiega il direttore generale dell’Usl della Marca – in questo modo è possibile continuare a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati