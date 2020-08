TREVISO - Basta trafile burocratiche, impegnative e attese snervanti nell'attesa di conoscere si è stati contagiati o meno. L'Usl ha deciso di tagliare la testa al toro: chi nelle prossime settimane accuserà i sintomi del Covid 19, ovvero febbre oltre i 37 gradi e mezzo, tosse o difficoltà respiratorie, potrà sottoporsi al tampone presentandosi direttamente, senza prenotazione, nei punti prelievo già allestiti per i vacanzieri di ritorno da Spagna, Malta, Croazia e Grecia. Una piccola rivoluzione che spazza via liste d'attesa e snellisce il lavoro dei medici di base, che comunque, specifica l'azienda sanitaria, dovranno essere contattati e rimarranno il principale punto di riferimento dei pazienti.

«In media servivano almeno 5 giorni per fare il tampone - spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl 2 -: in questo modo invece, senza dover fare alcuna prenotazione ai call center del cup, potrà presentarsi direttamente agli ospedali di Treviso, Oderzo e Castelfranco, o al distretto di Conegliano, per sottoporsi al tampone, il cui esito verrà comunicato in tempi brevissimi».

IL SISTEMA

Il meccanismo è stato rodato negli ultimi giorni proprio con i tamponi diretti scattati a ferragosto sui vacanzieri di ritorno da paesi stranieri considerati a rischio. Nei primi due giorni, giusto per dare una dimensione dei numeri, sono stati effettuati quasi 3mila tamponi nelle 4 sedi predisposte dell'usl: l'ospedale di Castelfranco, in via dei Carpani, tramite accesso in auto dalla portineria, al padiglione di malattie infettive del Ca' Foncello, al piano terra dell'ospedale di Oderzo (zona Guardia Medica), e al distretto socio sanitario di Conegliano in via Galvani, entrando direttamente con l'automobile. Il sistema ha dato prova di grande affidabilità, e dopo il prossimo fine settimana, quello in cui si prevedono numeri importanti per il ritorno di migliaia di trevigiani dalle vacanze, verrà messo a disposizione di chi, da un giorno all'altro, accuserà sintomi come tosse, difficoltà respiratorie e febbre, primo campanello d'allarme, purtroppo viste le complicazioni che comporterà con l'arrivo dell'influenza stagionale, anche del Covid - 19.

GLI ORARI

I tamponi diretti ai sintomatici scatteranno già dalla prossima settimana, da martedì 25 agosto, ma in caso di necessità l'usl effettuerà i test anche lunedì. «L'orario è dalle 7 alle 13, dal lunedì alla domenica nei punti predisposti - specifica il direttore generale Benazzi -. Abbiamo deciso di snellire la procedura per evitare attese e disagi ai cittadini, che non dovranno più attendere 5 giorni, questa la media, in auto isolamento, con l'angoscia di essere stati contagiati. Si potranno presentare direttamente nei punti indicati e, prima dell'esito del controllo, staranno in isolamento fiduciario. Poi li contatteremo per comunicare i risultati».

Il tutto senza ovviamente tagliare fuori i medici di base. «Chi ha la febbre è comunque tenuto a contattare il medico di famiglia, che rimane il punto di riferimento. Sarà lui a decidere. E nel momento in cui consiglierà di sottoporsi al tampone, il paziente, senza impegnative e prenotazioni, senza dover contattare il cup, potrà venire direttamente nei punti d'accesso degli ospedali di Treviso, Castelfranco, Oderzo e Conegliano». Evitando, in questo modo, anche di passare attraverso reparti delicati come il pronto soccorso.

