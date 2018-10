Pericolo pubblico e precedenti con donne e coca: ecco chi è Florin

di Alberto Beltrame

VILLORBA -. Aveva il, portavadegni di un narco e sul suo profilo Facebook, oscurato dopo l'omicidio, appaiono. Ma soprattutto. Il 26enne rumeno, è un soggetto già noto alle forze dell'ordine. Non solo per il presunto giro di squillo nell'appartamento della fidanzata Tatiana, da cui è sceso armato di coltello assieme al 28enne albaneseprovocando la carneficina conclusasi con il ferimento di quattro ragazzi, oltre all'assassinio del ventenne, che stavano festeggiando l'addio al celibato di uno di loro. Ma anche perchè pizzicato in auto con degli oggetti pericolosi, utilizzabili come fossero vere e proprie armi.Tra i suoi precedenti di polizia spicca una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere. Risale a pochi mesi fa, allo scorso aprile per la precisione, e le forze dell'ordine non poterono far altro che segnalarlo alla Procura. Non è l'unica querela ricevuta dal 26enne, che in un'altra occasione venne pizzicato ubriaco al volante: ricevette una denuncia per guida in stato d'ebbrezza.