Flavescenza dorata, 300 perizie in atto per quantificare i danni alle viti

Dopo la siccità anche la Flavescenza dorata non dà tregua ai già perseguitati agricoltori trevigiani. Un'estate che sembra non finire dato che sono già in atto 300 perizie per capire i danni da Flavescenza dorata che ha colpito i vigneti della Marca. In pratica, spiega Condifesa Tvb, finora Treviso è la provincia più colpita in Veneto. In merito il presidente di Agrifondo Veneto-FVG Valerio Nadal dichiara: «I nostri tecnici stanno lavorando per capire l'entità dei danni. Come sempre in queste occasioni cercheremo di andare incontro alle richieste delle imprese. Il nostro obiettivo è di tutelare il reddito dei nostri agricoltori». Sulle cause dei danni è intervenuto anche il direttore dell'Agrifondo Veneto-FVG Filippo Codato: «L« Flavescenza dorata è una delle fitopatie che ci sta preoccupando fortemente, una volta comparsi i sintomi, si possono risolvere solo con l'espiantazione della pianta».