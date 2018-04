Egidio Fior condannato per la "movida": servirà alla mensa dei disabili

di Maria Chiara Pellizzari

CASTELFRANCO - Potrebbe lavorare per 120 ore nella mensa delo in quella dellail noto ristoratore Egidio Fior: il tribunale ha autorizzato il noto patron della Zalf Fior e del consorzio Ristoranti del Radicchio, a svolgere lavori socialmente utili per riparare ai disagi provocati ai residenti che avevano lamentato disturbo alla quiete per ilnel 2016 con le serale musicali nella mondanità castellana. Tra le accuse anche l'abuso nella tensostruttura allestita peraltro sequestrata dalla polizia municipale. Ora, per scontare la pena, in alternativa al pagamento di 35 mila euro, Fior potrebbe lavorare per un periodo nelle mense della rete coop Castellana Consorzio in Concerto.La città si era divisa tra chi lamentava la rumorosità dell'intrattenimento, e chi invece plaudeva all'iniziativa.