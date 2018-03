Prosecco contraffatto dalla Bulgaria: sequestrate 14mila bottiglie

di Claudia Borsoi

VALDOBBIADENE - Sequestrate, a Brindisi, quasi. Dalla Grecia erano dirette in Francia, ma proprio in Italia, patria del prosecco, la merce contraffatta è stata intercettata e sequestrata dalla Guardia di finanza. «Gli spacciatori di cibo falso devono essere pesantemente perseguiti» auspica ora Walter Feltrin, presidente di Coldiretti Treviso. «Questo sequestro dimostra che c'è interesse a rincorrere la fama del nostro prosecco, ma è anche la dimostrazione che il sistema dei controlli funziona» dà atto Stefano Zanette, presidente del Consorzio prosecco doc.Le 13.812 bottiglie di falso prosecco sono state sequestrate dagli uomini del comando provinciale della guardia di finanza di Brindisi che, insieme ai funzionari dell'ufficio delle dogane, hanno condotto delle verifiche nel porto. Tra i mezzi controllati, c'era un camion con targa e conducente bulgari. Proveniente dalla Grecia era diretto in Francia. Dalle verifiche è emerso che le bottiglie, da 0,75 litri ciascuna, sebbene riportassero in etichetta wine of Italy (vino italiano) e la dicitura product of Italy (prodotto italiano), in realtà contenevano vino prodotto con uve coltivate in Bulgaria...