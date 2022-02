Fece il finto ostaggio durante una rapina alle Poste: kosovaro a processo

TREVISO - Un kosovaro, residente nel trevigiano, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di tentata rapina per aver finto di essere un ostaggio per facilitare così l'opera dei complici intenti a depredare un ufficio postale di Roncade (Treviso).

I fatti risalgono al 2017. Nella circostanza due sconosciuti, poi identificati e condannati per questo ed altri episodi, entrarono nella sede delle Poste e puntarono una pistola alla tempia dell'uomo per indurre i dipendenti a consentire loro l'accesso alla cassa. Il colpo, per delle complicazioni, non riuscì, ma l'organizzazione avrebbe portato a termine, con la stessa tecnica, vari altre rapine sempre nella zona di Treviso.