VALDOBBIADENE (TREVISO) - Falsi operatori bancari, nella truffa è caduto un 62enne di Valdobbiadene. L'uomo ha denunciato che dei sedicenti operatori bancari, attraverso raggiri compiuti con sms e telefonate sul suo cellulare, si sono fatti accreditare sul conto corrente 13.900 euro. I carabinieri sono riusciti a bloccare l'operatività del conto.

A Paese, truffa del finto sms dalla banca

I Carabinieri di Paese, a conclusione indagini avviate a seguito della denuncia presentata da un 43enne del luogo, hanno denunciato per truffa un 68enne del napoletano. La vittima aveva ricevuto sul proprio cellulare un sms apparentemente inoltrato da un istituto di credito operante online, attraverso il quale veniva invitata ad effettuare l'aggiornamento delle proprie credenziali di accesso, effettuando anche un bonifico per l'importo di circa 50 euro, somma verosimilmente richiesta come “costi di commissione”, su un conto corrente risultato intestato allo stesso indagato.

Falsa polizza assicurativa

A Paese, una 54enne ha denunciato ai carabinieri una truffa di una polizza assicurativa. I militari hanno identificato un 50enne campano che, dopo aver contattato la vittima attraverso un’applicazione di messaggistica istantanea, l’aveva raggirata inducendola ad effettuare un bonifico di quasi 200 euro sulla sua carta prepagata, quale pagamento di una polizza assicurativa Rca risultata inesistente, rendendosi poi irreperibile.