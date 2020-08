S'inventa un furto su Facebook per incitare al razzismo: denunciato

ODERZO - Un finto furto, un altrettanto finto (e assai illustre) colpevole e una sequela di messaggi razzisti e discriminatori. Poi la stangata: è tutta un'invenzione, parte la denuncia. Ha suscitato non poco clamore nell'Opitergino la vicenda avvenuta ieri sulla pagina Facebook del gruppo Oderzo segnala, dove uno dei messaggi pubblicati quotidianamente dagli utenti ha inizialmente suscitato un'ondata di commenti a sostegno dell'autore, che millantava di essere stato vittima di un furto. Poco dopo è invece arrivata una secca smentita da parte dell'amministratore del gruppo stesso, che ora ha intenzione di segnalare la falsa vittima.

IL PRETESTO

«Ciao a tutti, mi è stato rubato stanotte questo Dodge Caravan del 1998 a Oderzo. Attenti». Un messaggio su Facebook, corredato da una fotografia del veicolo scuro. A postare quello che sulle prime sembrerebbe l'ennesimo amaro caso di furto è un giovane di Motta di Livenza che ieri alle 19 ha pubblicato l'inserzione sul gruppo Oderzo segnala. A uno sguardo acuto non sarebbero probabilmente sfuggite alcune caratteristiche dell'auto e delle abitazioni sullo sfondo, sufficienti a far capire che l'immagine non poteva essere stata scattata a Oderzo. Molti hanno inveito contro il ladro, prontamente identificato dallo stesso giovane che poco dopo ha scritto: «Sembrerebbe che l'abbiano preso, mi son fatto dare nome e cognome e l'ho cercato sui social. Ovviamente non italiano». Accanto, la foto del viso di un uomo di colore. Di lì una sfilza di commenti, tanto del mottense quanto degli altri utenti. Sempre lui: «Per fortuna che ci sono questi angeli (le forze dell'ordine ndr) hanno subito catturato quel neg». «Io non sono razzista e lo scrivo su Facebook così non mi eliminano, però quando ci vuole ci vuole. I carabinieri mi hanno detto che tutto sommato è un bravo ragazzo ma che la città è pazza».

LA REAZIONE

Un'ora dopo la stoccata: «Quel post è un esempio di incitamento all'odio razziale, è un falso come la foto dell'auto trovata su internet. Falso è anche il commento che annuncia l'identificazione del colpevole perché la foto è di Kendrick Lamar ( cantante rapper americano ndr)» ha spiegato l'amministratore provvedendo a escludere il giovane dal gruppo. «Porterò le immagini alle forze dell'ordine». © RIPRODUZIONE RISERVATA