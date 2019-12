Finti incidenti per frodare le assicurazioni, c'è anche un ex assessore

TREVISO Un fascicolo da mille e ottocento pagine e due diversi tronconi di indagine di cui il primo, chiuso nei giorni scorsi, contiene i nomi di 24 persone, 21 residenti provincia di Treviso, uno in provincia di Padova e due in provincia di Venezia, per le quali la Procura della Repubblica di Milano intende chiedere il rinvio a giudizio con l'accusa di frode ai danni delle assicurazioni.



È una vera e propria maxi inchiesta quella condotta dal sostituto procuratore Maria Eugenia Macario Baj su una presunta truffa da svariate centinaia di migliaia di euro ai danni di istituti assicurativi nazionali, tra cui Generali e Genialloyd, a cui tra il 2013 e il 2014 sono state presentate richieste risarcitorie per incidenti tutti localizzati in provincia di Treviso ma che in realtà non sarebbero mai avvenuti.



IL SODALIZIO

Tra i nomi iscritti nel registro degli indagati quello dell'ex assessore di Volpago del Montello Diego Gobbato, per due volte componente della giunta del sindaco Roberto Toffoletto, e quello di Stefano Galliazzo (quest'ultimo però incluso nel secondo troncone) un medico dell'ospedale di Montebelluna accusato di aver compilato 4.500 falsi certificati medici per attestare infortuni inesistenti ai danni dei conducenti e delle persone trasportate nei veicoli coinvolti negli incidenti fantasma. Nel mirino degli investigatori due aziende: la Carrozzeria Caonada di Montebelluna e l'Autofficina-elettrauto Carrer di Volpago del Montello. Che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbero architettato i finti incidenti con alcuni loro clienti. A far scoprire il colossale raggiro una serie di perizie che hanno insospettito i consulenti tecnici delle assicurazioni.



I PRIMI SOSPETTI

Quando nel giugno del 2016 alcuni rilievi su un'auto incidentata inducono i periti a ipotizzare che si tratti di un sinistro inventato partono le indagini e una volta sentito il proprietario del veicolo si arriva alla svolta: l'uomo infatti, messo alle strette, confessa che in realtà l'incidente che ha denunciato non è mai avvenuto. Secondo quanto emerge dalle indagini parti della carrozzeria sarebbero state sostituite con pezzi recuperati da auto incidentate. Un trucco che doveva far superare l'ostacolo della documentazione fotografica e dei rilievi. Escono così i nomi della carrozzeria montebellunese e dell'autofficina volpaghese che, nell'ipotesi della Procura meneghina, sarebbero il baricentro di tutta la macchinazione. Oltre a richieste risarcitorie da 20-30mila euro a sinistro alle assicurazioni arrivano anche denunce di infortunio per liquidare come vittime le persone che si trovavano all'interno delle macchine. Ed è qui che sarebbe entrato in campo Stefano Galliazzo. Secondo quanto si è appreso il medico avrebbe compilato oltre 4mila certificati falsi, in alcuni casi anche reiterate proroghe di prognosi di guarigione che non scendevano mai sotto il 30 giorni di convalescenza.



Dalle indagini sarebbe emerso che Galliazzo aveva collegamenti parentali, affettivi o amicali con vari protagonisti dei sinistri che dunque si rivolgevano a lui per ottenere le false certificazioni senza correre alcun rischio.

