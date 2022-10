TREVISO - A denunciare il figlio, dopo l’ennesimo episodio, questa volta più grave degli altri, è stata la madre che non riusciva più a sopportare di essere taglieggiata e maltrattata da quel ragazzo che soffriva di disturbi della personalità fin da quando era piccolo. A far traboccare la goccia di un vaso che si era riempito, giorno dopo giorno, era stata la casa distrutta dal giovane, che aveva finto una rapina, perchè in preda ad una crisi e per impossessarsi di un po’ di soldi e comperare il “fumo”. Quando la madre era rientrata dal lavoro, aveva trovato l’appartamento a soqquadro con suppellettili rotte, cassetti aperti e la confusione che regnava sovrana. Il figlio 27enne le aveva detto che era colpa di due rapinatori. Ma quella ricostruzione, così campata in aria, non aveva convinto granchè i carabinieri che erano stati subito avvisati dalla donna.

LE ACCUSE

Denunciato per simulazione di reato e anche per i maltrattamenti a cui avrebbe costretto la mamma, pressioni insistenti per avere il denaro che gli serviva per acquistare marijuana e hashish, il 27enne è comparso davanti al gup di Treviso che ha però sospeso l’udienza preliminare e disposto una perizia psichiatrica. Sul giovane infatti sono sorti parecchi dubbi non solo sulla sua capacità di agire ma persino sulla possibilità che possa stare a processo. Il legale del giovane, l’avvocato Antonella Picco, nella precedente udienza aveva chiesto che testimoniasse lo psichiatra Alberto Kirn e quest’ultimo aveva evidenziato la patologia multiforme della personalità di cui il ragazzo soffre fin da quando era piccolo, a cui si aggiunge un grave ritardo mentale. I fatti per i quali si è incardinato il processo risalgono allo scorso anno, ma la situazione sarebbe degenerata ben prima. Tanto è vero che il ragazzo, che abitava con la mamma, è adesso in una comunità del territorio che cura il suo tipo di disagio mentale e il processo è stato sospeso in attesa che recuperi una lucidità che gli consenta di sedere sul banco degli imputati.