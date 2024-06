MASERADA (TREVISO) - Trovato privo di vita in casa a soli 18 anni. Tragedia oggi pomeriggio, 12 giugno, in un'abitazione di Casale sul Sile. Un ragazzo appena maggiorenne, nato nel 2006, Filippo S., è stato trovato esanime nella sua camera da letto, a Casale. Era sul pavimento.

La mamma sotto choc

A fare il tragico ritrovamento è stata la madre, che era uscita per delle commissioni e quando è rientrata lo ha visto a terra e ha lanciato l'allarme. Inutili i soccorsi dei medici e degli infermieri del Suem 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Da accertare le cause della morte. Tra le prime ipotesi l'uso eccessivo o non corretto di farmaci, ma non si esclude il semplice malore.

Del caso è stata interessata l'autorità giudiziaria, che potrebbe disporre già nelle prossime ore l'autopsia.