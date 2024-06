CASALE SUL SILE (TREVISO) - Trovato privo di vita in casa a soli 18 anni. Tragedia oggi pomeriggio, 12 giugno, in un'abitazione di Casale sul Sile. Un ragazzo appena maggiorenne, nato nel 2006, Filippo Simionato, è stato trovato esanime nella sua camera da letto, a Casale. Era sul pavimento.

La mamma sotto choc

A fare il tragico ritrovamento è stata la madre, che era uscita per delle commissioni e quando è rientrata lo ha visto a terra e ha lanciato l'allarme. Inutili i soccorsi dei medici e degli infermieri del Suem 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Da accertare le cause della morte. Tra le prime ipotesi l'uso eccessivo o non corretto di farmaci, ma non si esclude il semplice malore. Ora verranno condotti tutti gli accertamenti del caso. Come disposto dal magistrato di turno, la salma è stata trasferita nell'obitorio dell'ospedale di Treviso. E qui è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sarà con ogni probabilità l'autopsia, assieme all'eventuale esame tossicologico, a chiarire i motivi che hanno portato al decesso del 18enne.

I soccorsi

La comunità di Casale è sconvolta. Tutto il paese adesso si stringe alla famiglia. Alla madre e al padre, Alessandro, impiegato nel settore della riparazione e manutenzione di macchine. Filippo era costretto a convivere con alcune problemi. Ma li stava affrontando con determinazione. Nonostante le difficoltà, stava frequentando le scuole serali. Purtroppo però tutti i sogni ieri sono svaniti in modo improvviso, nel giro di pochi minuti. Il lutto che colpisce i genitori che perdono un figlio è qualcosa indescrivibile. Ma c'è anche una sorta di lutto collettivo. Sono stati in molti a notare ieri l'assembramento di mezzi di soccorso davanti all'abitazione di via Schiavonia. Il personale sanitario intervenuto sul posto ha subito provato a iniziare le manovre per cercare di rianimare il ragazzo. Purtroppo non c'è stato più nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto dare altro che constatarne il decesso. E l'ambulanza è rientrata con le sirene spente, il segnale più tragico.

Il cordoglio del sindaco

L’amministrazione comunale di Casale sul Sile ha espresso cordoglio dopo la notizia dell’improvvisa scomparsa di Filippo. «Ci stringiamo attorno alla famiglia del giovane, a tutti loro esprimo la nostra vicinanza – dichiara il sindaco, Stefania Golisciani – la perdita improvvisa di un ragazzo così giovane rappresenta un dolore immenso per tutti noi. L’intera comunità è sconvolta, siamo senza parole. L’amministrazione comunale è vicina alla famiglia e si mette a disposizione per dar loro un sostegno nell’affrontare questo difficile momento».