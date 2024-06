CASALE SUL SILE (TREVISO) - Filippo Simionato, sono in corso le indagini sul decesso del 18enne trovato senza vita dalla mamma sul pavimento di casa, tra la camera e la cucina, a Casale sul Sile. Sul corpo del ragazzo verrà fatta l'autopsia e, nel frattempo, la Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per morte in conseguenza di altro reato.

Morto sul pavimento con la schiuma alla bocca

Solo l'esame autoptico farà chiarezza sulle cause del decesso di Simionato. Tra le ipotesi, c'è un'intossicazione da mix di sostenze in quanto il giovane aveva della schiuma ai lati della bocca quando è stato ritrovato. In casa sono state trovate anche delle bottiglie di birra vuote e, quindi, potrebbe aver anche bevuto degli alcolici che avrebbero potuto fare reazione con i farmaci che assumeva in quanto era sottoposto ad una terapia. Da chiarire se, ad alcol e farmaci, il 18enne avesse unito anche l'uso di sostanze stupefacenti e da chi, eventualmente, le abbia acquistate.

L'uscita la sera prima, le tracce cercate sul cellulare

Sotto sequestro il cellulare di Filippo. Servirà agli inquirenti a ricostruire i suoi ultimi istanti di vita. La sera prima, il 18enne era uscito di casa, era tornato non troppo tardi ed era andato a dormire nel suo letto. Il giorno dopo, la tragedia.