TREVISO - Trent'anni tondi, da 8 in azienda. Ecco Filippo Polegato: è lui il nuovo AD di Astoria. «Ho imparato da mio padre il rispetto». Il suo volto è una geografia che racconta mondi diversi. E che è in grado di proiettare il cosmo del prosecco, considerato ancora dichiaratamente glocal, verso una dimensione più ampia. Classe 1991, a sei mesi arrivato in Italia dalla Colombia, oggi Polegato diventa il nuovo amministratore delegato della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati