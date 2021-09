Vaccini, il generale Figliuolo a Villorba per il via alla campagna con la terza dose. «Veneto modello nazionale per le scuole sentinella» Video

TREVISO - Il commissario per l'emergenza gen. Francesco Paolo Figliuolo è arrivato questa mattina all'Hub vaccinale di Villorba, in provincia di Treviso, per l'avvio della campagna per La terza dose di vaccini per i soggetti fragili. Ad accoglierlo il presidente della Regione Luca Zaia e l'assessore alla salute del Veneto Manuela Lanzarin ed altre autorità. «Come struttura nazionale abbiamo preso il meglio delle pratiche delle varie regioni e per quanto riguarda lo screening delle scuole abbiamo preso il Modello delle "scuole sentinella" ideato dal Veneto , che è stato validato anche con gli studi scientifici dell'università di Padova ». Lo ha sottolineato il gen. Figliuolo ha lanciato anche un appello a chi è diffedente rispetto al vaccino, affinché chieda a chi è competente un consiglio: «Informatevi, e poi fate una libera scelta, nessuno vuole obbligarvi, ma è bene che ognuno si informi».

Il generale ha annunciato che, dopo il via libera da parte del Cts, partiranno le vaccinazioni con la terza dose con gli over 80 e i sanitari. In Italia, ha ricordato, sono già stati vaccinati 41 milioni di cittadini. Il generale ha poi affrontato l'argomento Green pass, affermando: «Referendum? Io sono per la Costituzione».