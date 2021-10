Inaugurate le Fiere di San Luca con il pienone: accesso solo con Green pass

TREVISO - Hanno fatto il pieno, per il primo giorno di apertura, le Fiere di San Luca che quest’anno, in via eccezionale, resteranno aperte fino al 24 ottobre. Per il taglio del nastro il vice sindaco De Checchi insieme ai componenti della commissione fiere, con numerosi consiglieri comunali che si sono concessi il tradizionale giro sulla Ruota panoramica e poi si sono spostati al caratteristico banchetto dove viene servita l'oca, piatto tipico della più tipica tradizione culinaria veneta. La Banda Musicale di Zero Branco accompagnata da trampolieri, giocolieri, spettacoli con le bolle di sapone ha animato Prato Fiera fino al tramonto. La prima giornata è stata caratterizzata da un grande afflusso di bambini in età scolare che hanno affollato le attrazioni da loro preferite. Partecipazione anche di famiglie e dei più grandicelli in orario serale.

Le fiere, a cui si potrà accedere soltanto con Green pass, resteranno aperte per tre settimane con orario leggermente prolungato per permettere a tutti di partecipare, rispettando le misure di distanziamento anti-Covid evitando quindi gli affollamenti e le resse. Al Prato della Fiera saranno presenti uomini della sicurezza e steward che controlleranno che il pubblico sia in regola.