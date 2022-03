CAERANO - Un amore nato sui banchi di scuola tra due adolescenti minorenni, osteggiato dal compagno e dalla mamma della ragazzina, che all'epoca aveva appena compiuto 13 anni. Tanto da segregare il fidanzatino della figlia, scoperto in casa e fatto entrare mentre i due adulti erano fuori. Madre e padre putativo sono finiti a processo con l'accusa di sequestro di persona, violenza privata e lesioni. In tribunale, ieri, il processo si è concluso con la condanna a un anno dell'uomo, O.M., 47anni di Caerano, difeso dall'avvocato Francesco Pagotto, pena sospesa, per il solo reato di sequestro di persona, in quanto le altre accuse sono risultate prescritte. Prosciolta, invece, la madre della 13enne, F.B., 45enne. Confermando le richieste avanzate dal pubblico ministero Romanelli.



I FATTI

Tutto era successo a Caerano San Marco il 24 novembre del 2012 quando il fidanzatino, di origine marocchina, e la figlia della coppia di imputati vennero sorpresi a casa di lei dai genitori che rientrarono prima del previsto. La giovane è stata sentita, nel corso di un'udienza, e ha confermato il legame amoroso che la legava al coetaneo, cosa che la madre e il suo compagno non approvavano, considerandolo poco adatto a lei. «Alle volte faceva sparire alcuni miei oggetti, come il telefonino, e poi me li restituiva dicendo che li aveva ritrovati, come per apparire più bravo ai miei occhi. Io stavo insieme a lui nonostante i miei disapprovassero e quel giorno ci hanno sorpresi insieme». È stato a quel punto che il patrigno ha chiuso in camera il ragazzino per una mezz'ora. «Ma sono sicura che non lo aveva sequestrato» ha detto la ragazza, ormai diventata maggiorenne.



LA TESTIMONIANZA

Il giovane magrebino aveva fornito una versione diversa dei fatti asserendo che il patrigno lo aveva minacciato con un fucile calibro 22 e poi con una mazza da baseball in alluminio, costringendolo a telefonare ai propri parenti per ottenere la restituzione di un cellulare che era stato rubato alla figliastra. «Era convinto che ci fossi io dietro alla sparizione del telefonino, ma non c'entravo nulla. Ricordo - ha detto in aula - che mentre ero lì i miei parenti mi chiamarono al telefono e, in arabo, riuscii a dire a mio zio dove mi trovavo e, poco dopo, arrivarono i carabinieri. A quel punto, lui mi liberò, facendomi uscire da una porta sul retro». Il giovanissimo si recò in ospedale, accompagnato dai parenti, per farsi medicare le ferite alle gambe, dopo essere stato colpito con la mazza da baseball. Il legale del patrigno, Pagotto, aveva chiesto l'assoluzione: «Troppe le contraddizioni nelle quali era caduto il fidanzatino in sede dibattimentale, nel febbraio dello scorso anno. Tra le altre cose non ricordava quanto tempo sarebbe stato tenuto segregato e nemmeno cosa sarebbe successo esattamente con il telefonino». La condanna a un anno per il solo patrigno è stata, comunque, sospesa.