Fiat 500 Abarth d'epoca rubata nel parcheggio Miani: 24enne pluripregiudicato finisce nei guai

TREVISO - Fiat 500 d'epoca rubata dentro il parcheggio multipiano: denunciato un ragazzo di 24 anni, pluripregiudicato. In particolare, alle ore 16.30 di giovedì primo luglio, si è recato all’Ufficio Denunce della Questura un uomo per denunciare che gli era stata rubata l’auto, regolarmente posteggiata presso il parcheggio multipiano “Miani”, una Fiat 500L Abarth d’epoca di colore rosso. Alle 16.45, dopo aver ricevuto notizia del furto, un equipaggio della Sezione Volanti ha notato lo stesso mezzo parcheggiato all’interno di un cortile condominiale in zona San Liberale.

Nelle immediate vicinanze del veicolo gli agenti hanno identificato un uomo, tale M.A., 24enne pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, che in un primo momento ha cercato di far credere agli agenti di averla acquistata da uno sconosciuto per poche centinaia di euro, per poi ammettere di averla rubata al Miani, forzando la portiera e mettendola in moto tramite l’allacciamento dei fili del motorino d’avviamento. Il veicolo, dopo i rilievi del caso, è stato riconsegnato all’avente diritto, mentre il M. A. è stato deferito all’A.G. in stato di libertà per furto aggravato.