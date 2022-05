Il motore del bus prende fuoco, fuggi fuggi degli studenti

CASTELFRANCO - Fiamme al motore dell'autobus, paura per decine di studenti. Soltanto la prontezza dell'autista, che ha fatto scendere i passeggeri e ha cercato di spegnere l'incendio con l'estintore, ha scongiurato il peggio. Il fatto è successo oggi, 27 maggio, a Castelfranco. Erano da poco passate le 13: l'autobus della Mom, usato come navetta per gli studenti della scuola di estetica Segra, era davanti all'istituto, in viale delle Querce. I passeggeri erano appena saliti a bordo.

Nel rimettersi in marcia però il conducente ha sentito puzza di bruciato. Gettando uno sguardo agli specchietti retrovisori si è accorto che dalla parte posteriore del mezzo usciva una colonna di fumo. A quel punto ha fatto scendere tutti i passeggeri e, una volta certo che fossero in salvo, ha afferrato l'estintore in dotazione al bus e ha cercato di contenere le fiamme, in attesa che arrivassero i vigili del fuoco. La squadra di pompieri è intervenuta in pochi minuti dal vicino comando e ha spento il principio d'incendio. L'interno del mezzo pubblico è salvo, ma il vano motore è stato pesantemente danneggiato. Illesi invece conducente e passeggeri.