In centinaia alla fiaccolata per ricordare chi ha perso la vita sulle strade

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Una fiaccolata per ricordare chi ha perso la vita sulle strade a Castelfranco. In centinaia i partecipanti, tutti con una candela in mano e altrettanti quelli che hanno messo un lumino fuori dalla finestra della propria casa. L’appuntamento organizzato da Non Correre Accorri anche quest’anno ha dato modo di riflettere, a maggior ragione in un periodo che vede la Provincia di Treviso maglia nera delle vittime sulla strada. Un bilancio di vittime che continua a salire.

(Video di Diana Tamantini)