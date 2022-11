TREVISO Erano poco più di un centinaio. Sono i no vax che si sono dati appuntamento in centro storico a Treviso per una sfilata a suon di slogan, striscioni e cartelli. Una fiaccolata partita alle 20.30 da via Roma in vista della decisione che la Corte Costituzionale è chiamata a prendere in merito all'obbligo vaccinale. "Indipendentemente da come la pensi, il corpo è tuo e deve rimanere una tua libera scelta. Non vogliamo diventare l'esperimento delle case farmaceutiche" si legge nel volantino che invitata il popolo no vax a partecipare al corteo. Gli organizzatori, per evitare problemi, avevano anche imposto l'assenza di fiamme libere alla manifestazione: erano concesse soltanto "fiamme elettriche". Diversi invece gli slogan no vax lanciati dai partecipanti: si andava da "Ai sanitari reintegrati onore e riconoscenza, eroi della resistenza" a "La libertà è involabile", oppure da "Non ho la verità in tasca ma ho la libertà in testa" a "Liberi dal Green pass".