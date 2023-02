VEDELAGO (TREVISO) - Il Veneto inaugura la cucina di Sanremo. In occasione del festival della musica italiana, a Casa Sanremo i fornelli saranno gestiti da un team di nove cuochi arrivati dalla nostra regione. E tra loro anche la Lady Chef Monica Michielin di Vedelago. «Spero di poter far assaggiare a tutti il mio tiramisù», ammette.

Le bontà venete nella cucina di Sanremo

Domani partirà da Vedelago per raggiungere la Liguria in treno e martedì si dedicherà proprio a preparare i piatti per tutto l'entourage che gira attorno al festival di Sanremo di quest'anno. «Non so ancora se prepareremo da mangiare anche per i cantanti - spiega - Ma sarà una bellissima esperienza anche solo entrare in contatto con tutte le persone che gestiscono il festival». È il secondo anno che la Federazione italiana cuochi si occupa della cucina di Casa Sanremo. Ma per Monica che fa parte della delegazione femminile Lady Chef, sarà la prima esperienza. «Quando mi hanno detto che c'era questa opportunità ho accettato subito con grande gioia», sottolinea.

I numeri

A Casa Sanremo ogni regione aderente cucinerà in una giornata dedicata. Il Veneto sarà ai fornelli proprio durante l'apertura di martedì e il menù è ancora segreto. Dal Veneto partiranno nove cuochi e dal trevigiano solamente Monica. «Gli altri li conoscerò in treno», dice sorridendo. Impiegata nella Banca delle Terre Venete, la sua passione per la cucina è nata insieme a lei, 51 anni fa, ma si è concretizzata solo di recente. «Cucinare è sempre stato un sogno nel cassetto - ammette Monica - Da giovane volevo fare questo tipo di percorso ma poi l'ho accantonato. Quando i miei figli sono diventati grandi, ho deciso di farmi questo regalo e di aprire quel cassetto per realizzare il mio sogno. Mi sono iscritta e ho frequentato la scuola serale Dieffe e ho ottenuto il diploma di cuoco qualche anno fa. Ho fatto poi delle esperienze in cucina e ho deciso di specializzarmi con altri corsi a Padova». Ora Monica è una cuoca a tutti gli effetti anche se ai salati preferisce i dolci. «I corsi di specializzazione mi hanno portata a scegliere il mondo della pasticceria che è quello di cui mi occupo oggi con la mia impresa domestica Numeri sù a Vedelago dove faccio dolci a forma di numeri - spiega - A Sanremo mi piacerebbe portare il tiramisù, quello che mi ha fatto arrivare in finale alla prima edizione della World cup dedicata a questo dolce. E poi è uno dei dolci che più mi rende orgogliosa».