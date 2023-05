Nuova veste nel 2023 per il festival “La Giusta Distanza” di Segusino (Treviso) che incontra il progetto “Sensazione”, festival ideato dal Comune di Quero Vas all’interno del più vasto programma dedicato ai borghi storici. I due Comuni hanno affidato la direzione artistica congiunta a Mirko Artuso (nella foto) (www.teatrodelpane.it). Le novità della quarta edizione - in programma dall’1 al 4 giugno con un evento speciale il 10 giugno - sono il tema della “Sensazione”, sviluppato in tre anni con la collaborazione del Fondo Ambiente Italiano e un evento speciale con Marco Paolini.

SENSI IN PROGRAMMA

Cinque giornate, 19 appuntamenti, quattro luoghi: le località di Segusino, Milies, Schievenin, Quero e Vas. «Inizia un nuovo ciclo del festival che ha come tema portante i sensi e la Sensazione – spiega il direttore Artuso - l’edizione 2023 racconterà l’olfatto e il gusto nelle diverse declinazioni con spettacoli e opere d’arte, appositamente concepite per l’occasione dall’artista Tamara Repetto, accompagnate dalle essenze create da Francesca Faruolo e Joseph Caruso». Si inizia l’1 giugno a Segusino con “L’odore delle streghe”, con Isaac De Martin e Leonardo Facchin e letture di Mirko Artuso e lo spettacolo “Melusina – Corpo segreto” per la regia di Valentina Brusaferro con Beatrice Niero. Il 2 giugno “La maschera della natura”, con Roberta Bianchini, la mostra olfattiva di Tamara Repetto “Odorama” e le installazioni di Tableaux parfumes e Arboris. Deforestazione e impatto sull’ecosistema sono i temi dall’installazione “Arboris” e le atmosfere olfattive dominano anche “Un certo respiro”, percorso a cura di Francesca Faruolo e Joseph Caruso.

NEL BELLUNESE

A Quero si svolge la caccia al tesoro teatrale “Perdere i sensi”, condotta da Arianna Porcelli Safonov, mentre nei boschi di Schievenin “Il sapore della paura” è un’escursione teatrale in notturna per ragazzi. Il 3 giugno torna “La maschera della natura”, poi Federico Furlan e Marta Soci danno voce a Letture itineranti e lo spettacolo di Mana Chuma “Quanto resta della notte” di Salvatore Arena. Alle 21 torna “Il sapore della paura”. Il 4 alla Cartiera di Vas la cena-spettacolo “Il pranzo di Babette” con Mirko Artuso, Beatrice Niero e Laura Serena. Il 10 giugno, infine, la malga di Fontana Secca è palcoscenico di Marco Paolini e dello spettacolo “Fontana Secca”, drammaturgia dell'artista con Francesco Niccolini, con la collaborazione di Mirko Artuso e la produzione di Jolefilm in collaborazione con il Fai. In serata festa di chiusura del festival con la band emiliana Flexus in concerto.