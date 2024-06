TREVISO - Condanna a 1 anno e 3 mesi di reclusione per le cessioni di droga. Assoluzione, invece, per il reato di estorsione. È quanto ha chiesto la Procura nel rpocesso a carico di L. P., un 41enne di Noale. L'uomo è accusato di aver venduto cocaina e marijuana per festini negli appartamenti della “Treviso bene”. Ma anche a casa sua, su richiesta dei clienti, e nelle discoteche della città. Buffet di polvere bianca a disposizione di giovani e meno giovani che arrivavano anche dal veneziano e dal padovano per sballarsi, in almeno due appartamenti del centro, tra piazza del Grano e piazza San Francesco. La droga veniva offerta a circa 60 euro il mezzo grammo.

La deposizione: «Il piattino per i soldi per la droga»

E il 40enne, difeso dall’avvocato Francesco Burighel, ha ammesso di aver partecipato a quei party a base di droga, di averne consumata. «Girava un piattino per raccogliere i soldi che servivano a pagare la partita di droga» ha detto l’imputato, figlio di una nota famiglia di salumieri veneziana. Negando, però, di aver mai ceduto droga a qualche cliente. Nel corso del processo sono sfilati i testimoni dell'accusa, tutti giovani, tra i 25 e i 30 anni, che hanno però fornito una versione diversa riconosciuto in L.P. l’uomo che avrebbe ceduto le dosi, che erano in bella mostre nelle case dove venivano organizzati i festini, già pronte per l’uso, con la cocaina sistemata in strisce su un vassoio. I giovani che sono sfilati in udienza hanno confermato che sapevano dove potevano acquistare la droga e che il rifornitore era L.P.

Le indagini

Ai carabinieri, durante le indagini, una delle ragazze che assumeva droga aveva spiegato che il presunto spacciatore, in nome della loro amicizia, le pesava la polvere davanti agli occhi «per dimostrare che non c’erano fregature». Poi dal bilancino la trasferiva nelle bustine di plastica. In più di un’occasione sarebbe stato l’imputato stesso a mettere a disposizione il proprio appartamento, vicino a piazza del Grano. «Sul tavolo c’erano delle strisce già pronte, me le ha offerte gratis» ha detto un altro ragazzo. È caduta, invece, per la procura l’accusa di estorsione. All’imputato era stato contestato un episodio di estorsione, risalente al 2018, quando avrebbe minacciato un cliente per riscuotere i 200 euro che avanzava da lui, importunando anche la fidanzata. La sentenza è attesa per il 30 settembre.