CONEGLIANO - Doveva essere la festa di fine anno scolastico che in tanti aspettavano, una serata alla Zoppas Arena per divertirsi dopo i lunghi mesi della pandemia. Ma all'ultimo è saltato tutto, niente festa. Gli organizzatori sperano di poter recuperare l'evento in una prossima data. All'autorizzazione che l'amministrazione aveva concesso si sarebbero aggiunte delle altre prescrizioni in materia di pubblica sicurezza tali per cui l'organizzazione dell'evento non è più stata possibile. «Non so che genere di prescrizioni siano state date dice il sindaco Fabio Chies -. Non mi occupo personalmente di queste incombenze. Probabilmente si tratta di aspetti molto tecnici. Mi auguro possano recuperare l'evento più avanti». Quello di ieri doveva essere l'evento di inizio estate, con il rapper Shiva quale ospite, e lo Schiuma party, con il cannone della schiuma più grande d'Europa. Inizio alle 18 fino alle 2 del giorno seguente. Non se n'è fatto nulla. Mattia Venerandi del Diamantik di Gaiarine, che aveva organizzato l'evento insieme al Micasa di San Vendemiano e alla K.Events, conferma che l'autorizzazione del Comune c'era.

IL MOTIVO

«Ci avevano rilasciato l'autorizzazione - dice -. In seguito però, proprio in questi ultimi giorni, ci sono arrivate delle prescrizioni/restrizioni aggiuntive in materia di pubblica sicurezza. Tali per cui l'organizzazione dell'evento è diventata impossibile. Avevamo pensato di allestire questa festa alla Zoppas Arena perchè si tratta di un luogo molto grande, dove tanti ragazzi potevano divertirsi in tutta tranquillità. Non ci è stato possibile. Ci scusiamo moltissimo per il disagio arrecato». Venerandi riprende il messaggio ufficiale diffuso dall'organizzazione. «Stiamo lavorando per poter recuperare l'evento in data successiva ma chi vorrà il rimborso dei biglietti potrà rivolgersi al pierre di fiducia oppure nel caso di biglietti online riceverà entro 24h un messaggio con le relative modalità».

SUI SOCIAL

Stando al tam-tam sui social, il messaggio è già arrivato a diversi ragazzi, con inevitabili polemiche. «Ci abbiamo provato fino all'ultimo, eravamo pronti ad annunciare il sold out e le prevendite». Ancora: «Purtroppo ci siamo ritrovati di fronte ad un muro di richieste razionalmente invalicabili che hanno reso impossibile la produzione dell'evento». Doveva essere la prima festa della Zoppas Arena trasformata in discoteca. Un'arena capace di ospitare appunto qualcosa come 3mila persone, in grado di richiamare ragazzi da tutto il circondario.