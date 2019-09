Gran festa, folla e tante emozioni: è il trionfo del Centro

di Laura Bon

Di fronte a una folla di almeno 20mila persone, il Centro si aggiudica per la terza volta consecutiva il palio del Vecchio Mercato, giunto alla 13. edizione. Posmon, seconda, batte tutti all'intertempo di Santa Maria in Colle dedicato al suo Marco. Terza Pederiva, per il 25. anno sul podio. In una giornata segnata da un caldo insostenibile, che ha fatto finire in Pronto soccorso una figurante e due donne del pubblico, colte da malore lungo il percorso, l'edizione del trentennale, che ha avuto nel Gazzettino il media partner, ha regalato davvero tante emozioni. Ma pure comportato una fatica, per gli atleti, inimmaginabile, tanto che in molti arrivati al traguardo si sonio gettati a terra senza più la forza di rialzarsi. E complessivamente, per quanto riguarda i tempi, solamente le prime tre squadre sono scese sotto i dieci minuti. Le emozioni gioiose sono state, innanzi tutto, quelle della squadra del Centro, che, incitata dal capomastro Massimo Esposito arrivato in bicicletta e letteralmente trainata dal figlio Giacomo (un terzo Esposito, Marco, è cugino di Giacomo), ha fatto tripletta ed è impazzita dalla gioia. Con i due Esposito, in squadra c'erano Alessio Foscarini, Gabriele Calabretto, Andrea Sebenello. Al cambio il nuotatore Federico Colbertaldo detto Scienzy e Mauro Bisol. E la sensazione che la gara del centro potesse valere la vittoria si è avuta subito. Quando dovevano ancora gareggiare alcune formazioni, ma già aveva corso Posmon, il capomastro si è lasciato infatti sfuggire un forse è nostro e la festa è via via cresciuta man mano che arrivavano squadre con tempi ben più alti. Poi, quando anche l'ultima, Pederiva, è giunta al traguardo, è stata l'apoteosi, con cori, bandiere e brindisi. L'altra emozione, dai risvolti da brividi, è stata quella del Posmon, trainata da Nicola Badoer, neo capomastro. La squadra, orfana di Marco Montagner, scomparso lo scorso marzo, ha dato tutto e anche di più, guadagnando nel tempo e nelle posizioni rispetto allo scorso anno, ma anche aggiudicandosi il premio in memoria di Marco stabilito per chi facesse segnare l'intertempo più basso a Santa Maria in Colle.SOGNO SFUMATOIl vero sogno, per la squadra, che già si era aggiudicata il palio delle leggende giovani, sarebbe stato la vittoria, e probabilmente è questo il piccolo rammarico che il capomastro si porta nel cuore. I risultati raggiunti sono, comunque, strepitosi e lo sforzo massimo. Come dimostra il modo in cui lo stesso Badoer è arrivato a Mercato vecchio. Talmente stremato da dover ricorrere alle cure dei sanitari, mentre la mamma, Annamaria Moretto, appariva visibilmente preoccupata. Al terzo posto Pederiva, che aveva dominato le qualifiche collezionando il miglior tempo e aggiudicandosi la partenza per ultima, indubbiamente la più favorevole alla luce delle alte temperature. Ma il gruppo, numerosissimo e molto affiatato, ha vissuto con il sorriso il risultato, guardando avanti.LA CLASSIFICALa classifica vede infatti, dopo Centro (9 15 90), Posmon (9 38 01), Pederiva (9 41 13), nell'ordine Biadene (10 07 12), Busta (10 15 50), San Gaetano (10 21 23), Caonada (10 22 85), Guarda (10 24 16), Mercato vecchio (10 29 35, Contea (10 38 28) e Sant'Andrea (10 38 94). Prima della gara delle undici contrade, a fare da apripista era stata la formazione dell'Ungherese Kocs, gemellata con Pederiva, che l'ha ospitata. Al traguardo, poi, non è mancato un momento di tenerezza quando un atleta ha chiesto alla fidanzata di sposarlo, con tanto di anello. Poi, la festa è continuata nei vari chioschi delle contrade e quindi in centro, con Radio Piter pan e non solo. A tale riguardo, c'è stato chi ha lamentato eccessi con distribuzione di alcolici anche ai minorenni. Un particolare che non basta, però, a macchiare una festa indimenticabile.