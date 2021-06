VITTORIO VENETO (TREVISO) - La gioia per la ripartenza ha subito lasciato il posto a rabbia e delusione. Furto ai danni della Festa del pesce, prima sagra dell'estate 2021 in provincia di Treviso, allestita negli spazi del Marco Polo Sporting Center di via De Nadai. Sabato notte, secondo giorno della festa, ignoti hanno rubato l'intero incasso della giornata. Il bottino è di diverse migliaia di euro. I volontari alla regia della sagra, l'Up...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati