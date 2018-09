Festa con Rudy Zerbi per i 32 anni di attività dei "parrucchieri dei vip"

di Elena Filini

MOGLIANO - Nè 30 nè 35. «Festeggiamo i 32 anni di attività, perché ci sembrava carino fare così» spiega semplicemente Luisa Furlanetto titolare, insieme a Francesco De Stefani, del SaloneLuieLei, il parrucchiere degli imprenditori nordestini. Domani dalle 19 lo spazio del negozio in via Barbiero si apre per condividere la gioia di chi ama il proprio lavoro e i propri clienti. A festeggiare con i titolari ci sarà anche Rudy Zerbi. «L'ho conosciuto come motivatore...