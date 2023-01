MOTTA (TREVISO) - Secchiata d'acqua lanciata all'improvviso nella notte di capodanno. E così i ragazzi che stavano festeggiando il neonato 2023 sono dovuti correre a casa alle due di notte a cambiarsi perché bagnati fradici. Alzi la mano chi si aspettava un inizio anno così particolare: di certo i presenti se lo ricorderanno per un pezzo. L'episodio è accaduto nel piazzale di fronte al ristorante Eccellentissimo di via Squero, tra patronato don Bosco e piazza Castello. Si stava festeggiando il nuovo anno con una cena e un dopo cena allietato dalla musica di un deejay. Una serata di festa come tante in provincia. Il locale era pieno e tutti, all'interno, si sono divertiti parecchio.

La festa oltre le due di notte non è piaciuta ai residenti

Poco dopo le due di notte un residente, evidentemente infastidito dal rumore dei presenti, ha riempito un secchio d'acqua e dai piano superiore l'ha gettato addosso ai malcapitati che stavano chiacchierando sul piazzale, magari con un bicchiere in mano per un brindisi. Dopo alcuni mugugni e qualche protesta, poco dopo la musica si è fermata e nel giro di alcuni minuti in molti sono stati costretti ad andare a casa perché fradici. Ieri il locale era chiuso. Ma dell'episodio si è molto discusso in centro. «Io ero presente quella sera - spiega un residente - e posso dire che si è trattato di una bellissima serata, non c'era nemmeno particolare confusione. Me ne sono andato alle due, poco prima del fatto. Sono senza parole». Forse non si sarebbe saputo nemmeno nulla se la questione non fosse stata pubblicata su diversi gruppi Facebook del mottense, tra cui il gruppo Motta e dintorni, il contributo del cittadino. L'utente che ha reso nota la notizia scrive: «Tanti auguri di Buon Anno a tutti i mottensi, compreso quel signore che lancia secchiate d'acqua sopra l'Eccellentissimo perché danno fastidio i festeggiamenti di capodanno degli ospiti del ristorante». E giù una sfilza di commenti: tutti i partecipanti alla discussione hanno stigmatizzato quanto avvenuto l'altra sera. Spiega un mottense: «Non c'è solo lui. Un paio di anni fa in piazza Luzzati è arrivata una secchiata d'acqua pure a me. La cosa particolare è che era il 4 luglio alle 21.30. Era arrabbiato per gli schiamazzi dei ragazzini che festeggiavano la fine della scuola». E un altro: «La cosa grave è che si sia permesso di lanciare un secchio d'acqua senza preoccuparsi di chi ci fosse sotto; stiamo parlando di un ristorante. C'erano famiglie e coppie». Ieri tra i bar in molti hanno commentato: «Molti in paese si lamentano sostenendo che non si fa mai nulla. Poi però quando vengono organizzati avvenimenti o eventi - e a Motta ce ne sono diversi - magari quelle stesse persone si lamentano ancora».