MONTEBELLUNA - Brando Badoer a Maranello per lo Scouting Camp organizzato dalla Ferrari Driver Academy. C’è anche il figlio di Luca, ex pilota di Formula Uno e poi collaudatore per anni proprio con la scuderia del Cavallino Rampante, tra i quattro ragazzi nati nel 2006 e 2007 e invitati allo stage allestito nell’ambito della partnership con l’A ci . Un sogno che si avvera per il 15enne di Montebelluna che fin da piccolo aveva manifestato una grande passione per lo sport praticato ad altissimi livelli dal padre.



LA CHIAMATA

Per lui si tratta solamente del primo passo, un punto di partenza per una possibile carriera nel mondo del motorsport. Dopo aver fatto nel 2017 il suo debutto nei kart, la categoria nella quale si fece le ossa lo stesso Luca, Brando ha ottenuto degli ottimi risultati nel campionato W sk , nel corso del quale ha mostrato grande attitudine alla velocità. Tanto da guadagnare in molte occasioni la pole position. Poi l’esperienza con la Formula 4 U ae con il team A km , e infine quest’anno l’approdo nel campionato italiano di Formula 4 con la scuderia campione in carica Van Amersfoort, al fianco di Emerson Fittipaldi Jr, Martinius Stenshorne e Arvid Lindblad. Una stagione di apprendistato per il giovane Badoer che però ha già dato un segnale delle sue potenzialità piazzandosi quinto su 40 concorrenti nella gara appena corsa in Austria. Dunque un prospetto interessante in proiezione futura, e che avrà la possibilità di farsi vedere durante lo Scouting Camp di valutazione. Magari mettendo in pratica i consigli che l’illustre genitore, spesso al suo fianco sui tracciati di gara, gli avrà sicuramente fornito.