Ferrari club Conegliano, serata con i piloti Tonino Tognana e Tamara Vidali. Finale con raccolta fondi per i bimbi diabetici

CONEGLIANO - Tradizionale incontro conviviale del Ferrari Club Conegliano che, come ogni anno, riunisce gli associati al ristorante Primavera di Godega di S. Urbano. Il presidente Maurizio Bit ha voluto accanto a sé, oltre ai fedelissimi meccanici della “rossa” Barzini ed Amato, i piloti Tonino Tognana e Tamara Vidali (in piedi nella foto): tra le molte auto che hanno condotto in gara non poteva mancare la Ferrari.



Discorsi di rito e saluti da, componente di Commissioni ACI e FIA, che ha approfittato per ricordareil prossimo 13 e 14 maggio.La serata si è svolta in un clima di allegria con le bandiere e le maglie Ferrari in bella vista.Il presidente Bit ha poi sottolineato l'importanza di questi incontri che uniscono tifosi e persone amanti del Cavallino Rampante che non mancano di sostenere il Ferrari Club Conegliano.I presenti, allietati dalle note di Claudio Versace, ospite della scuderia, hanno concluso la serata con la lotteria a favore di, associazione dedicata ai